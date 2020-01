Banda ultra larga anche nelle piccole frazioni di Empoli, conferenza stampa con Bugli

Ad Empoli la banda ultra larga già c’è, ma mancava nelle frazioni più piccole come Brusciana, Bastia, Pianezzoli, Osteria Bianca e Terrafino: troppo piccole perché gli operatori privati ritenessero conveniente investire. Grazie alla Regione anche lì presto si potrà sfrecciare veloci sul web, fino a mille megabit al secondo. L’intervento, che sta partendo, sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa in palazzo comunale domani, mercoledì 22 gennaio. Interverranno, assieme all’assessore comunale Antonio Ponzo Pellegrini, l’assessore regionale all’innovazione Vittorio Bugli e i rappresentanti di Open Fiber, l’azienda che ha vinto l’appalto per tutta la Toscana.

Fonte: Regione Toscana

