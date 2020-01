Buone prove per la Saltavanti a Montevarchi

Nella giornata di Sabato 18 Gennaio a Montevarchi si è svolta la prima prova del campionato a squadre Silver serie D LE e del campionato individuale Gold allieve.

La Saltavanti ai blocchi di partenza si presenta con ben 7 ginnaste nella categoria Gold allieve ! Nella categoria A4 il primo posto di Viola Donati lascia tutti senza parole! Finalmente riesce a salire sul gradino più alto seppur con una gara contornata di errori e insicurezze ma consapevole che il lavoro c'è e che quest’anno potrà dire la sua! Le gemelle Lucia e Valentina Riola nella categoria A2 inciampano in una gara ricca di sbavature e imprecisioni piazzandosi rispettivamente 6°e 7°, contente però di aver portato nuove difficoltà negli esercizi e coscienti di dove migliorare per la prossima gara; a rinforzare la categoria anche Farnesi Linda (tesserata per Saltavanti dal Centro Ginnico Pisano) che porta a termine una buona gara, con qualche errore causato dall'emozione ma che fa ben sperare per la prossima gara. In A1 le piccolissime Tersini Margot (alla sua prima gara), Zalli Sveva e Bottici Adele ( anche lei in collaborazione dal Centro Ginnico Pisano) regalano a sorpresa rispettivamente un 8°, 6° e 4° posto nella classifica generale; anche loro con sbavature ma esercizi puliti e forte determinazione fanno pensare che con tanto buon lavoro e sacrificio possono ancora migliorare!!

La squadra di LE non si fa sfuggire nessuna occasione: secondo posto a un soffio dal gradino più altro con Greta Zalli ( al suo rientro dopo l'infortunio) Irene Sardi, Eleonora Riva, Chiara Tognetti, Valentina Ingrassia e Viola Cupo ( al suo debutto in campo in gara con i nostri colori). Diversi errori, ancora tanto da lavorare; ma la strada è quella giusta.

