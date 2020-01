Fumetti, birra, sport e altro: gli eventi del 2020 a Castelfiorentino

Da Castello Comix alla Festa della Birra. Dai Concerti sui prati al Teatro in piazza. E poi gli eventi sportivi, il ritorno del “River Trophy”, le feste promosse dalle associazioni, il Natale. Un calendario sempre più ricco e diversificato, nel quale le iniziative sperimentate con successo lo scorso anno avranno una preziosa conferma, affiancandosi agli appuntamenti già collaudati nel corso del tempo. E’ questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita del Calendario Eventi 2020, che è stato illustrato questa mattina in Municipio. Sono intervenuti il Sindaco, Alessio Falorni, il Vicesindaco con delega a Cultura/Eventi, Claudia Centi, i consiglieri delegati che hanno collaborato alla stesura del programma, Silvano Comanducci e Simone Rosi. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti delle associazioni di Castelfiorentino, che da sempre costituiscono la “spina dorsale” per numerose iniziative che vengono promosse e organizzate durante l’anno.

Come si ricorderà, il Calendario Eventi è soprattutto uno strumento e un metodo di programmazione varato dal Sindaco Falorni all’inizio del suo primo mandato, mediante il quale si cerca di evitare – per quanto possibile - sovrapposizioni tra le varie iniziative, stimolando allo stesso tempo quelle virtuose collaborazioni che possono arricchire gli eventi stessi, implementare i motivi di interesse per il pubblico, stimolare la condivisione delle risorse e degli obiettivi. Alla base della programmazione, tuttavia, non c’è solo l’armonizzazione delle date o la sinergia organizzativa: c’è anche una grande apertura alle novità, le quali vengono prima sperimentate e poi confermate (oppure, se non piacciono, accantonate). In quest’ottica, il Calendario 2020 evidenzia anzitutto la presenza di due eventi che hanno riscosso grande successo lo scorso anno: “Castello Comix” (30-31 maggio) e la “Festa della Birra” (3-13 settembre) entrambe nella zona sportiva e dedicati prevalentemente (ma non esclusivamente) ai giovani, grazie anche alla previsione di concerti e altre iniziative collaterali all’aperto. Altra preziosa conferma è prevista a giugno con l’evento sportivo “Urban Running” (10 giugno promosso dalla Polisportiva “I’ Giglio”) nel mese di luglio con il Teatro estivo in Piazza, organizzato dalla Fondazione Teatro del Popolo e dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” (spettacoli di qualità al chiaro di luna, tutti con ingresso gratuito), e alla fine di novembre con l’anticipazione e il prolungamento di “Natale a Castello”. Ci saranno, inoltre, due eventi che prefigurano un “ritorno” in grande stile: il Valdelsa River Trophy (21 giugno), iniziativa che porta il marchio dop di Castelfiorentino, discesa sul fiume Elsa di barche improvvisate, bizzarre, irriverenti, e la rievocazione della Pace dopo la battaglia di Montaperti (22 novembre, al programma si inizierà a lavorare nelle prossime settimane).

Confermati gli eventi di punta del territorio ormai collaudati come “Street Food Village” la tre-giorni dedicata al cibo di strada che svolgerà in Piazza Gramsci (17-19 aprile), “Agricola” (7-10 maggio, di cui va ricordata anche la festa a Dogana di “Agricolando”, con due fine settimana: il 19-20 e il 26-27 settembre), “In/Canti e Banchi. Festival della Magia”, di cui quest’anno si celebra il trentennale attraverso un’edizione speciale (per questo motivo è prevista il 5-7 giugno) di cui possiamo già anticipare un potenziamento del tema della magia con dei grandi giochi di luce; ancora, il “Palio di Castelfiorentino”, organizzato dall’associazione “Cà Stellare” (26-28 giugno) e inoltre – sempre da parte della stessa associazione – la sempre più apprezzata “CastelloFobia” in occasione della festa di Halloween (29-31 ottobre). A settembre viene confermata la rassegna del “settembre musicale castellano” (9-17) e il “Giorno più dolce dell’anno” (domenica 20), ai primi di ottobre la manifestazione lungo la “Via Francigena” (1-4 ottobre) e a dicembre “La Via dei Presepi”.

L’Associazione “Tre Piazze” offrirà come di consueto il suo apporto considerevole alla rivitalizzazione del centro storico già a partire dalla primavera (“Castello Fashion” del 22 marzo e la kermesse ricordata sul cibo di strada: “Street Food Village” 17-19 aprile), “Note di Wine” che si svolgerà in Piazza Grandi il 13 giugno, “Castello Summer” (tutti i mercoledì sera di luglio, compresa la serata dedicata alla selezione di Miss Italia) e poi a seguire la “Festa d’Autunno” (24-25 ottobre), il “Black Friday” (venerdì 27 novembre) o il ricco programma natalizio predisposto già a partire dall’ultima settimana di novembre e durante le domeniche di dicembre.

Un’attenzione particolare al turismo è prevista già nell’ambito della Festa della Toscana, quest’anno dedicata alle Ville e ai Castelli del territorio castellano, con una mostra al Ridotto (7-29 febbraio) e alcuni itinerari enogastronomici che si svolgeranno nel mese di marzo, accompagnati da un video promozionale girato per l’occasione.

Lo sport sarà tra i protagonisti del 2020 già a partire dal 16 febbraio con una Staffetta promossa dalla Polisportiva, “Giocacastello” (11-21 giugno), il già ricordato “Urban Running” (2° edizione, 10 giugno) il Calcio (Memorial “Neri-Ferramosca” 30-31 maggio), il Basket (“Trofeo dell’amicizia” l’1-2 giugno e le “Stelle sul Piazzale” 1-4 luglio), il Ciclismo (la gara ciclistica a Dogana durante “Agricolando” e la corsa in mountain-bike il 17 ottobre).

La sanità sarà al centro di “Medici in Piazza”, giornata della “sanità solidale” in programma domenica 5 aprile, mentre per il volontariato il grande evento unificante sarà la “Festa insieme” di domenica 6 settembre, un’occasione anche per far conoscere l’impegno quotidiano – e spesso silenzioso - di tanti volontari che si spendono al servizio della comunità. Confermata anche la Festa delle forze dell’Ordine e di Soccorso (19 aprile)

Il tema della Memoria sarà affrontato sia in occasione della Giornata della Memoria con due spettacoli teatrali in programma sabato prossimo al Ridotto e al Teatro C’Art, in occasione del “Giorno del Ricordo” con una lezione al Ridotto (31 gennaio), e per il 21 aprile con una giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia. Confermati poi gli appuntamenti legati a ricorrenze quali il 25 aprile o il IV Novembre.

Numerose anche le mostre di arti figurative organizzate dal Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” e numerose altre iniziative. Infine, il Teatro, grazie alla stagione teatrale del Teatro del Popolo, ma anche a quella del GAT di Castelnuovo d’Elsa e del Teatro C’Art, di “TeatroCastello”, degli “SPIAttori”, e di “Passi di Luce”, compagnie amatoriali che contribuiscono a rendere sempre più ricca l’offerta culturale nel territorio. Previsto anche un Festival al San Carlo “Teatro tra le generazioni” dal 17 al 20 marzo.

“Il nostro calendario eventi – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – ha sempre avuto come caratteristica di fondo quella di sapersi misurare con i gusti e le aspettative del pubblico, che ogni anno non sono mai le stesse, nonché rispondere a un ampio e diversificato ventaglio di esigenze, che spaziano dal tempo libero allo sport, dalla cultura all’associazionismo, mantenendo ben salda l’attenzione a tutti quelle iniziative che possono rendere il nostro territorio più appetibile per i turisti e le persone (anche di altri comuni della Toscana) che magari possono scegliere Castelfiorentino per trascorrere una domenica o un fine settimana diverso. Il nostro calendario è soprattutto uno strumento di programmazione, ma è anche lo specchio della vitalità e dell’amore che tante associazioni manifestano nei confronti del loro territorio, grazie alla disponibilità di centinaia di volontari. Di questo dovremmo ricordarci più spesso quando si parla di Castelfiorentino e dei castellani”.

Come lo scorso anno, il calendario degli eventi è già stato inviato in versione di sintesi alla Città Metropolitana di Firenze per una migliore diffusione a livello regionale, mentre a livello locale esso sarà realizzato anche sotto forma di planning mensile per un rapido colpo d’occhio da parte della cittadinanza e dei residenti dei comuni limitrofi. Il tutto sarà naturalmente accompagnato da una intensa campagna informativa e promozionale (sia mediante i canali tradizionali che tramite i social) avvalendosi di volta in volta del supporto delle associazioni e in stretta collaborazione con l’Ufficio Turistico, utilizzando anche il nuovo maxischermo collocato sopra la Stazione Ferroviaria

