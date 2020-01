40 unità in più per la questura di Pistoia. Questo è quanto annunciato da Franco Gabrielli, capo della polizia di Stato, all’inaugurazione del nuovo commissariato a Montecatini Terme avvenuta ieri. Gabrielli ha voluto inoltre ricordare che le questure hanno dovuto sopportare gravi mancanze di personale per via di assunzioni bloccate dal 2005 al 2010. Bisogna però ricordare che a breve ci saranno 50 poliziotti che andranno in pensione. L’attuale sindaco di Montecatini Luca Baroncini ha voluto ringraziare il predecessore, Giuseppe Bellandi, che ha seguito la maggior parte dei lavori al commissariato. Infatti la ristrutturazione in viale Adua 26 è cominciata nel 2017 per finire a dicembre dello scorso anno. Alla presentazione anche il questore Giovanni Battista Landi e il prefetto Emilia Zarrilli.

Commissariato Montecatini, i dettagli

La nuova struttura ha una superficie complessiva coperta pari a circa mq. 1000 (archivi, uffici, alloggi collettivi) divisa tra seminterrato, piano terra e piano primo ed è dotato di un alloggio di servizio di mq. 122, con un piazzale antistante di circa mq. 1100 ed un piazzale posteriore con una superfice di 495 mq. scoperta con una tettoia per la rimessa delle auto di servizio. Il Commissariato di Montecatini terme ha una competenza amministrativa sui Comuni di Montecatini Terme, Massa e Cozzile e Pieve a Nievole con circa 38.000 abitanti.

