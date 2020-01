Container per il Senegal pieno di rifiuti elettronici: denunciato un uomo

In un container del porto di Livorno l'Agenzia di Dogana e Monopolio ha scoperto lampade e televisori mal funzionanti. La scoperta è avvenuta oggi, 21 gennaio, durante un controllo con lo scanner su un container destinato al Senegal, che al suo interno aveva anche 14 Kg di lenzuola e asciugamani usati dichiarati come masserizie. Per i quali il proprietario, un senegalese residente a Siena, aveva presentato una fattura d’acquisto,poi rivelatasi falsa. La merce è stata sequestrata e l’esportatore è stato denunciato per traffico e commercio di rifiuti elettronici,falso in atto pubblico e ricettazione.

