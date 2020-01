Controlli nel weekend della municipale, veicoli senza assicurazione e patenti non in regola. Scatta anche una denuncia

Ancora veicoli senza assicurazione ma anche conducenti trovati non in regola con la patente. È quanto hanno scoperto gli agenti del Reparto di Rifredi della Polizia Municipale venerdì nel corso dei consueti controlli per la sicurezza stradale. In via Baracchini è stato fermato un automobilista di Empoli risultato con la patente scaduta (158 euro di sanzione) e alla guida di un veicolo senza copertura assicurativa (taglio di 5 punti/patente, sanzione da 868 euro e sequestro del mezzo). In via Baracca è stata la volta di un ciclomotore condotto da una fiorentina: anche in questo caso dal controllo è emerso che il veicolo non era in regola con l’assicurazione. Gli agenti si sono poi spostati in via Lazio dove hanno fermato un veicolo condotto da una donna straniera residente in zona. Dagli accertamenti è emerso che la donna guidava con patente straniera nonostante fosse residente in Italia da oltre un anno: per lei è scattata la sanzione da 158 euro e il ritiro del documento di guida. Inoltre visto che il mezzo non era in regola con la revisione statale, gli agenti hanno staccato anche un verbale da 173 euro.

È risultato senza patente e recidivo un cittadino straniero fermato sempre dagli agenti in zona via Pistoiese. L’uomo, alla guida dell’auto del fratello, è stato multato e denunciato perché era già stato pizzicato dai carabinieri alla guida di un veicolo sempre senza patente. Il veicolo è stato sequestrato e il fratello sanzionato per incauto affidamento (389 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

