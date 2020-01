Cucina da ogni dove, 8 incontri per assaggiare i sapori del mondo

Martedì 28 gennaio 2020, alle ore 19.00, presso la cucina attrezzata dell’associazione Giuseppe Gori, in piazza L. Cardi 4 a Cigoli, prenderà avvio la seconda edizione del Corso di cucina internazionale, aperto a tutti gli interessati, con la partecipazione di richiedenti asilo che vivono sul nostro territorio. L’iniziativa è finalizzata a promuovere momenti di socializzazione fra titolari di protezione, richiedenti asilo e comunità locali.

Il corso avrà la cadenza di 8 incontri settimanali, durante i quali saranno preparati piatti tipici di alcune cucine del mondo (marocchina, africana, messicana, spagnola, siriano-libanese, russa…). Il progetto si concluderà con una cena finale, aperta alla cittadinanza, con degustazione di piatti della cucina internazionale. Il corso è organizzato dall'Associazione Arturo, in collaborazione con la Società della Salute Emplose-Valdarno-Valdelsa, la cooperativa Pietra d’Angolo e l’associazione Querce di Mamre ed è finanziato con fondi del SIPROMI - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati del Ministero dell’Interno.

Per l’iscrizione al corso è richiesta la quota di 20 euro, come contributo per l’acquisto del camice da cucina.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione Arturo ai numeri 340/3446133- 342/7777332- 0571/360258 oppure inviando una mail all’indirizzo info@associazionearturo.it

Fonte: Associazione Arturo

