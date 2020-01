Eccidio dei due carabinieri Euro Tersilli e Giuseppe Savastano: oggi la cerimonia di commemorazione

Oggi si commemora il 38° anniversario dell’eccidio dei due carabinieri Euro Tersilli e Giuseppe Savastano uccisi da militanti del’organizzazione comunista combattente “Prima Linea”. Alle 11.00 si terrà la Santa Messa nella chiesa di Monteroni d’Arbia(Siena) seguita poi dalla deposizione di due corone d’ alloro presso il Monumento commemorativo dell’evento. I fatti si svolsero il 21 gennaio del 1982 quando i due carabinieri vennero avvertiti, mentre erano in perlustrazione con il maresciallo Barna, di una rapina ad una filiale del Monte dei Paschi di Siena. I militari avevano fatto fermare un’ autocorriera per un controllo e tra i 30 passeggeri un ragazzo e una ragazza si comportavano in modo sospetto. Il maresciallo li portò quindi alla loro auto per ulteriori accertamenti ma nel mentre un terzo giovane, Daniele Sacco Lanzoni, scese dall’autobus e uccise i due carabinieri Tersilli e Savastano e ferì Berna che riuscì però a rispondere al fuoco uccidendo l’assalitore, Lucio Di Giacomo. Il commando , composto da 6 persone, si rifugiò in una casa disabitata con un ostaggio a Civitella Paganico per poi darsi alla fuga nei campi e venire arrestati. Le due donne del Commando vennero identificate nelle latitanti Susanna Ronconi e Sonia Benedetti

