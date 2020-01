Finisce in bacheca il 2019 della Canottieri Comunali Firenze: tutti i trofei

Mentre la preparazione per la stagione agonistica 2020 è nel pieno dello svolgimento, è tempo di riporre in bacheca le medaglie e i trofei vinti nel corso del 2019 dalla Canottieri Comunali Firenze. Nel 2019 sono stati vinti cinque titoli italiani, tutti della squadra di canoa velocità allenata da Marco Guazzini. Oltre a questi, il medagliere si arricchito di molte medaglie vinte da molti atleti in diverse specialità. Non ha portato una coppa ma una promozione in massima serie, invece, la vittoria del campionato di serie A1 della squadra di canoa polo, allenata da Stefano Toccafondi.

Molte le soddisfazioni arrivate dal Dragon Boat, disciplina che vede coinvolti un bel numero di atleti master, capaci di competere in manifestazioni anche internazionali ad alti livelli.

Canoa Olimpica

Sotto la guida dell’allenatore Marco Guazzini, ecco i principali risultati ottenuti nel corso del 2019.

- Emilio Pieraccioni: campione italiano di fondo, distanza di 5mila metri; campione italiano maratona K1;

- Emilio Pieraccioni e Elia Manetti campioni italiani maratona su K2

• Federico Urbani e Lorenzo Sodi campioni italiani fondo per squadre non militari

• Maratona di Roma, primo posto del K2 di Giovanni Bandini e Federico Urbani.

• Lorenzo Sodi, argento ai campionati italiani K1 200 metri

• Zanasi-Martire-Faggi-Landi, K4 esordiente in categoria ragazzi tre medaglie d’argento in diverse competizioni nazionali

• Francesco Bazzani, Guido Conciarelli, Giovanni Bandini e Emilio Pieraccioni medaglia di bronzo con il K4 agli assoluti di Milano

• Matteo Graziani bronzo ai campionati italiani di maratona in K1

• Giovanni Bandini medaglia d’argento ai campionati italiani di maratona in K1

• Francesco Bazzani e Giovanni Bandini medaglia d’argento con il K2 ai campionati italiani di maratona

Oltre ad un medagliere rilevante, gli atleti della squadra di canoa olimpica hanno partecipato a numerose competizioni internazionali con la squadra nazionale italiana.

Canoa Polo

L'allenatore che ha portato la squadra di canoa polo in serie A è Stefano Toccafondi, che ha lasciato ad ottobre la guida della squadra per motivi di lavoro. Adesso la squadra di polo è affidata a Massimiliano Sizzi, ex atleta della CCF.

Questi i protagonisti della stagione 2019, con la vittoria del campionato di serie A1 e la promozione in serie A: Niccolò Bastianelli, Alessio e Gherardo Bini, Ivan Guidi, Pierluigi Teotini, Riccardo Dell’Omo, Giovanni Galli, Pietro Lapini, Alessio Lazzaro, Samuele Polidori, Paolo Cicatiello, Andrea Torrini.

Dragon Boat

Movimento in grande crescita, a Firenze, sia dal punto di vista numerico che qualitativo.

Numerosi i titoli italiani che sono stati vinti in diverse categorie dalle squadre della Canottieri Comunali Firenze.

Da sottolineare la medaglia di bronzo vinta da Chiara Pisinicca e Claudia Biricolti con la nazionale italiana ai Campionati Mondiali in Thailandia.

Polinesiana, Sup e Ocean Race

Merita di essere ricordato anche il grande lavoro compiuto da numerosi soci e atleti sul fonte delle gare delle specialità di canoa polinesiana, Ocean Race e Sup.

Atleti della Comunali hanno partecipato alle più gloriose e antiche competizioni mondiali, come il Fort Boyard Challenge, la Memoria Paddling Cup e la Roquebrunoise.

Infine ricordiamo un ex atleta della CCF, Martino Rogai, che è arrivato a medaglia agli ultimi campionati mondiali di Sup disputati in Cina.

Tutte le notizie di Canottaggio