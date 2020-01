Nessun segno di scasso. I ladri sono entrati e usciti senza lasciar traccia di effrazione. L'episodio è accaduto a Firenze, in via Santelli a Rifredi, nella giornata di ieri, 20 gennaio. I ladri hanno usato forse un passepartout, dopo aver messo dell'olio sugli ingranaggi della serratura per facilitarne l'apertura. Una volta dentro i malviventi hanno rubato gioielli in oro e pezzi di argenteria. Sul furto indaga la polizia.

