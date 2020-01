Gli appuntamenti di fine gennaio alla Fondazione Zeffirelli

Il fine settimana di offerte culturali della Fondazione Zeffirelli (Piazza San Firenze, 5 - Firenze) inizia giovedì 23 gennaio con la conferenza del critico cinematografico Giovanni Bogani, dal titolo “Franco Forever. Il cinema di Zeffirelli” (ore 18 - ingresso libero). Si tratta del quarto appuntamento del ciclo "Corrispondenze", conferenze previste all'interno del progetto "Il Set e la scena. L'arte dello spettacolo di Zeffirelli", realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Quello di giovedì sarà il primo incontro con Giovanni Bogani, di nuovo presente alla Fondazione Zeffirelli il prossimo 13 febbraio. Nel suo intervento, il critico tratterà in particolare del film "Un tè con Mussolini", pellicola autobiografica di Franco Zeffirelli.

Prima della conferenza, alle ore 17, è possibile partecipare alla visita del Museo a cura dello staff della Fondazione Zeffirelli (biglietto d'ingresso 10 euro – prenotazione obbligatoria).

Il Weekend culturale alla Fondazione Zeffirelli continua sabato 25 gennaio alle ore 11, con la visita al Museo a cura dello staff interno, appuntamento ormai calendarizzato ogni ultimo sabato del mese. I visitatori saranno guidati anche tra le creazioni di Alta Moda e i bozzetti di Renato Balestra, nell'esposizione temporanea CELEBLUEATION, allestita fino al 2 febbraio nella Sala Musica della Fondazione Zeffirelli (guida gratuita compresa nel costo del biglietto intero del Museo, 10€ - prenotazione obbligatoria).

Domenica 26 gennaio nuovo appuntamento anche con la "Domenica delle famiglie, alla scoperta del Museo Zeffirelli", in programma per "Il set e la scena: l'arte dello spettacolo di Franco Zeffirelli", realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. Alle 10 partono le visite per grandi e piccoli, guidate dal personale del Museo. Seguirà alle 11 il laboratorio gratuito, a cura dell’Associazione Culturale Teatrolà, dove i bambini metteranno in scena un’opera teatrale realizzando scenografie e costumi.

(L’ingresso è gratuito per i bambini, mentre per i genitori il costo del biglietto è di 7€ anziché 10€ - prenotazione obbligatoria).

Fonte: Fondazione Zeffirelli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze