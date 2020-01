Portiere del Cambiano United conferma gol dubbio, green card per l'11enne

Un bel gesto di fair-play nel mondo delle scuole calcio. Sabato 17 gennaio a Villanova (Empoli) si sono affrontate Piaggione-Villanova e Cambiano United, squadre della categoria Pulcini 2° anno (2009).I padroni di casa sono in vantaggio 4-0 quando un loro giocatore tira verso la porta avversaria ed il pallone batte prima sulla traversa e poi sulla linea di porta per poi essere bloccata dal portiere Pietro Puggelli. Invece di effettuare il rinvio, con sorpresa di tutti, il portiere ammette che il pallone ha superato la riga prima di essere bloccato da lui. Al bel gesto è seguito un applauso generale dei presenti dentro e fuori dal campo. Bisogna ricordare che durante le partite di quella categoria non è presente un arbitro ma è previsto un autoarbitraggio dei bambini con l’aiuto di un tutor. Anche per questo sorprende che, nonostante il risultato già avverso, il portiere abbia fatto prevalere la sportività assegnando il gol alla squadra avversaria. A fine gara la squadra ospitante ha segnalato nel referto il bel gesto dell’avversario che ha ricevuto la Green Card per il fair-play.

Tutte le notizie di Calcio