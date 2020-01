Il Gatto in cantina al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Un grande classico della comicità toscana al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. La commedia "Il Gatto in cantina" in scena sabato 25 gennaio alle ore 21,00.

"Mettere il gatto in cantina è un espediente assai saggio, ma se invece del topo ti mangia il formaggio?" Con questo parlar figurato si snoda la commedia "Il Gatto in cantina" che sabato 25 gennaio alle ore 21,00, portata in scena dalla Compagnia I'Giglio, regalerà agli spettatori presenti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, una serata all'insegna delle risate e della spensieratezza.

Classico della comicità toscana, "Il Gatto in cantina", racconta di Antonio e Carlotta, una giovane coppia di sposi ancora in luna di miele in una villa sulle colline di Firenze. Il loro è un matrimonio fresco e felice e come due piccioncini non si staccano mai. L'arrivo della zia Giuditta e di sua figlia Graziella romperà questo idillio ed Antonio ben presto mal sopporterà la presenza delle due scomode parenti. Antonio vorrebbe trovare il modo di rimandare zia e cugina a Firenze, ma nello stesso tempo, non può essere brusco per paura di rimanere fuori dall'eredità. Così traendo ispirazione dal gatto che ha messo in cantina per scacciare i topi, cerca di far innamorare Graziella per liberarsene, ma dove trovare il suo… gatto?

La commedia brillante, tutta da godere, con la certezza di due ore di grande comicità e divertimento, è inclusa nel ciclo "Made in Toscana" della stagione promossa dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Sabato 25 gennaio ore 21,00

Compagnia I'Giglio in:

IL GATTO IN CANTINA

di Nando Vitali

Regia di Mario Altemura e Gabriella Manfriani

Scene: Mirko Terrosi

Direttore di scena: Lorenzo Augier

PREZZI:

Posto unico € 10/ Loggione € 8

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

