In auto droga e 3000 euro in contanti: arrestato 27enne a Campi Bisenzio

Nel fine settimana, i militari della guardia di fnanza di Firenze hanno tratto in arresto un ventiseienne italiano in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, una pattuglia a Campi Bisenzio, ha notato il giovane aggirarsi con fare circospetto per poi entrare velocemente in un’autovettura parcheggiata nei pressi.

Gli immediati controlli sul veicolo consentivano di rinvenire una dose di sostanza stupefacente nonché oltre 3000 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire oltre 2 etti di sostanza stupefacente tra marjuana e hashish, varie bustine di cellophane e alcuni “grinder”, generalmente utilizzati per macinare vegetali tra cui anche la marijuana.

Tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito di rito per direttissima il ragazzo veniva condannato a 10 mesi di reclusione.

