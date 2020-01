Auto contro moto in via Baccio da Montelupo, centauro in ospedale

Uno scontro tra auto e moto e un centauro ricoverato in ospedale in codice rosso. Si tratta dell’incidente avvenuto questa mattina a Firenze intorno alle 10.30 in via Baccio da Montelupo. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale, l’urto è avvenuto tra l’auto in uscita città e la motocicletta diretta invece verso il centro, probabilmente per una manovra azzardata dall’automobilista. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. Per le operazioni di soccorso e i rilievi si sono registrati risentimenti alla circolazione della zona.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

