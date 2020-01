I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti intorno alle 13 di oggi, martedì 21 gennaio, per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti sulla A12 direzione nord, in Versilia.

Tre le persone coinvolte, uno dei quali è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco, per poi essere affidato al personale sanitario del 118 intervenuto anche con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la Polizia Stradale.

