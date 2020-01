La Biblioteca inaugura il nuovo ciclo '4 Storie Stupende' con il narratore Michele Neri

La Biblioteca è un fiume in piena di cultura e nuove proposte dedicate a tutti. Sabato 25 gennaio 2020 nasce un nuovo ciclo di storie, denominato “4 Storie Stupende”, per bambini e ragazzi, curate dal narratore Michele Neri, già ospite della scorsa edizione del Leggenda Festival di Empoli.

Piccole storie per avvicinare i bambini ed i loro accompagnatori al libro. Proposte fantastiche per suggerire atmosfere meravigliose, con quattro diverse avventure, che partono proprio dai bambini. Liberamente tratte e riadattate da favole e leggende per stimolare l'ascolto e la rielaborazione.

COME SARANNO ORGANIZZATI GLI INCONTRI - Saranno un’occasione unica, eccezionale, un'opportunità di venir a contatto con testi curati e ricercati, presentati, tramite la lettura ad alta voce, nella maniera più accattivante possibile. Avvicinare i bambini, i ragazzi e gli adulti, al libro, è un occasione che, come operatori culturali, dovremmo sempre promuovere e valorizzare per seminare la curiosità e l'interesse nei futuri lettori e utenti dei servizi delle Biblioteche scolastiche e pubbliche.

PRIMO APPUNTAMENTO - Sabato 25 gennaio alle 17, sarà raccontata una piccola storia particolarmente divertente. Protagonista Perina: una bimba che finisce in un cesto di pere e dal cesto arriva in un castello, nel castello c'è un Re. Ma, si sa, i Re sono sempre un po’ burberi. E nelle cucine del castello c'è anche un cuoco, che appena sente che la piccola bimba ha fame...

Venite a scoprire la fine, se c’è, di questa divertente storia di altri tempi.

L’AUTORE - Michele Neri è nato a Firenze nel 1962. Ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, passando da centri di ricerca a biblioteche di pubblica lettura. Dopo aver studiato con vari docenti approfondendo le sue conoscenze in campo teatrale, ed in particolar modo nel settore della lettura ad alta voce e dell’animazione, ha iniziato l'attività, come libero professionista, di narratore e lettore. Progetta e realizza incontri e laboratori di lettura nelle scuole, musei e biblioteche.

INFO E CONTATTI - 0571 757840; biblioteca@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

