La moneta antica fra mito, storia e arte: al Rotary di Empoli la relazione di Alessandro Papanti

Giovedì sera, 23 Gennaio, al Rotary di Empoli l'Avv. Alessandro Papanti terrà una relazione su "La moneta antica fra mito, storia e arte: la numismatica classica, dalle origini alla caduta dell'Impero Romano

Non ci sembra un mondo così straordinario, quello delle monete, perché siamo soliti maneggiare con disinvoltura i nostri spiccioli metallici, ai quali prestiamo una qualche forzata attenzione solo quando ci veniamo a trovare in paesi con monete diverse dalle nostre, a volte nemmeno decimali. Ma forse non è così se ci si sofferma a pensare al contesto economico che da loro valore, alle autorità politiche e finanziarie che le garantiscono, al problema dei cambi, specie in situazioni geopolitiche frazionate e talvolta in conflitto, ai mezzi tecnici necessari per produrne l'enorme quantità utilizzata e ai sofisticatissimi metodi per evitarne la contraffazione. Oggi che ci avviamo verso l'era della moneta elettronica, verso uno scambio di beni e servizi che usa una moneta sempre più virtuale, è interessante riscoprire i fondamentali aspetti di questa evoluzione, analizzando la monetazione antica ed evidenziandone in particolare lo stretto rapporto con la storia, l’economia, l’arte e le conoscenze del tempo.

Il viaggio, attraverso il quale ci condurrà il relatore, inizierà dal periodo premonetale, con l'esposizione delle cause e del come è nata la moneta, e proseguirà con alcuni cenni alla importante diffusione nel mondo greco, per arrivare alla sua evoluzione nella Roma Repubblicana. Da questa ebbe origine l'affermazione definitiva durante il periodo imperiale, che vide la moneta di Roma diventare una sorta di moneta unica per il mondo allora conosciuto, e poi il suo declino a partire dal terzo secolo, fino alla fine dell’Impero.

Nel periodo romano alcune monete si distinguono per alcuni aspetti celebrativi di particolare interesse storico o perché ricordano eventi di attualità: si coniano monete per un processo alle Vestali, per le Idi di Marzo, per la riduzione delle tasse di un imperatore populista e antirazzista; oppure per sottolineare aspetti di vita mondana, come il fascino della donna più famosa dell’antichità e le acconciature delle matrone romane. Il relatore toccherà anche anche interessanti aspetti economici della vita quotidiana collegati alle monete, come il costo del pane e del vino, quello di uno schiavo e, perché no, anche quello di una donna di piacere nel I Secolo d. C. Per finire, soddisferà la nostra curiosità sull'origine del detto “moneta cattiva scaccia moneta buona”.

Fonte: Rotary Club Empoli

