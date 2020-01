La Perla batte Ambra Cavallini e conclude il girone di andata al quarto posto

POLISPORTIVA LA PERLA vs AMBRA CAVALLINI G.V. 3-0 (26-24, 25-14, 25-22)

Sabato scorso la Polisportiva La Perla é tornata a giocare nelle mura amiche contro Ambra Cavallini G.V. in uno scontro che, al di là del risultato, è stato lottato dal primo all'ultimo punto.

Si parte con Panzani in regia opposta a Mali, Donati e Borghi al centro, Bonifazi e D'Alcamo schiacciatori, Cipollini libero.

La partenza è subito in rincorsa, ma con una buona fase di servizio si riesce a riprendere le avversarie, il set viene giocato in bianco e nero, infatti, si alternano buone fasi di gioco ad errori gravi (ben 15 errori) che tengono le avversarie attaccate sul punteggio.

Quando sembra fatta sul 22-19 si spegne la luce portando le avversarie in vantaggio 22-23, ci pensano poi Donati e Mali a chiudere due palloni in attacco e in fine il servizio sempre di Mali assegna la vittoria sul 26-24.

Alla ripresa entra Banti e Bianchi si alterna con Cipollini sulla difesa; la squadra parte più concentrata vengono più che dimezzati gli errori (5) ed in meno di un quarto d'ora si chiude il parziale sul 25-14.

Nel terzo set entra Campinoti per Donati, si riparte di nuovo in rincorsa, sul 1-6 Corti fa il doppio cambio: entrano Nigi e Alpini che portano nuova linfa al gruppo riuscendo prima a ridurre il gap con le avversarie e poi le riprendono sul 16 pari.

Tuttavia le padroni di casa si bloccano sulla fase di attacco a due e rischiano di riconsegnare il parziale alle avversarie che vanno in vantaggio sul 18-21, si ripete il doppio cambio, ma sono 4 errori avversari che ci permettono di riagguantarle sul 22 pari, dopodiché Borghi piazza il punto del vantaggio, Mali chiude il muro sul loro opposto e infine è inutile il time out chiamato dal tecnico avversario sul 24-22, al rientro in campo Campinoti serve e segna il punto della vittoria.

Con questa gara si è concluso il girone di andata che vede la polisportiva La Perla militare al quarto posto, la prossima settimana è prevista una giornata di stop per poi iniziare il girone di ritorno con la trasferta di Piombino.

Bonifazi 7, Borghi 14, Banti 8, Mali 10, Campinoti 3, Donati 7, Alpini 2, Nigi 2, Cipollini 1, Bianchi, Panzani 2, D'Alcamo 3, Novi (n.e.). Allenatore Corti, assistente Bianchi.

Fonte: Ufficio stampa

