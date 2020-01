La 'Repubblica dei bambini' annullato per lo sciopero degli attori

A causa dello sciopero indetto dagli artisti del Teatro delle Briciole Solares fondazione delle arti è stato annullato lo spettacolo La repubblica dei bambini, previsto al Minimal Teatro di Empoli venerdì 24 gennaio all’interno della rassegna Teatri di confine.

Il prossimo appuntamento di Teatri di confine, rassegna teatrale serale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro, è venerdì 7 febbraio con Buono come il lupo di Renzo Boldrini con Tommaso Taddei e le musiche eseguite dal vivo da Tommaso Novi, una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro. Venerdì 28 febbraio ultimo spettacolo Thioro - un Cappuccetto Rosso senegalese una produzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri, Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye, ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e Laura Redaelli con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi.

Biglietto posto unico € 7.

Chi avesse già acquistato il biglietto per lo spettacolo “La repubblica dei bambini” si può rivolere per il rimborso a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

