Ladri a Bassa, fallisce il colpo grosso in banca

Non era ancora passata la mezzanotte tra domenica e lunedì a Bassa di Cerreto Guidi quando i ladri hanno tentato il colpaccio alla filiale della Cassa di risparmio di Volterra. Alle 22.30 infatti è avvenuto il colpo che però non ha portato a un bottino per i malviventi. Infatti hanno abbandonato sia gli attrezzi di scasso che la cassaforte Glory, così viene chiamata, che ha a disposizione misure di sicurezza antiscasso. L'ingresso è avvenuto dalla porta di servizio della filiale, proprio allora è scattato l'allarme. Hanno tentato di portare via la cassaforte, fallendo, e di aprirla forzandola, ottenendo lo stesso risultato. Così l'unica opzione rimasta è stata quella di scappare. I filmati della videosorveglianza sono stati presi dai carabinieri per l'esame dell'importante prova. Sarebbero 4 i ricercati. Nella mattina poi la banca della piccola frazione ha ripreso il suo normale lavoro con orario di servizio. Il colpo ricorda, con esiti differenti, un altro evento avvenuto a fine novembre 2019, sempre nel comune di Cerreto Guidi. Nel mirino ancora una banca del gruppo Cr Volterra.

