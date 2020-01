Potrà avere ancora figli, la lettera di ringraziamento a un medico dell'ospedale di Empoli

Non è stato un intervento da rischio di vita, ma ha potuto dare ancora una chance per avere figli a una donna che si era vista 'spacciata' sotto questo punto di vista. Per questo una 43enne del Chianti senese ha voluto rivolgere una lettera all'Asl e al nostro giornale per ringraziare Massimo Gabbanini, ginecologo operante all'ospedale San Giuseppe di Empoli. L'operazione riguardava dei fibromi, una massa di circa 13 cm che è stato possibile rimuovere salvando l'utero. La 43enne che ci scrive spiega che da circa un anno vagava in cerca di capire cosa stava succedendo al suo corpo e se c'era un pericolo serio. Poi il primo confronto con Gabbanini, l'operazione gestita magistralmente il 3 ottobre e tutto i decorso post operatorio. A Gabbanini la donna scrive: "lo ringrazio di cuore perché, in un momento particolare e confuso della mia vita, ha saputo indicarmi esattamente cosa fare, senza incertezze e perdite di tempo. Lo ringrazio inoltre per i giovamenti ottenuti in seguito all'intervento e per il brevissimo tempo d'attesa. Mi sento di estendere l'elogio a tutto il team del dottor Gabbanini, dal personale di sala fino a quello del reparto. Ringrazio ognuno di loro per la competenza con cui hanno gestito le mie cure e, non di minore importanza, per il modo in cui tutto il team e'riuscito ad infondermi fiducia e serenità, mettendomi a mio agio in quei giorni un po' complicati per me. In un mondo in cui fanno notizia solo le criticità del sistema sanitario pubblico, credo sia doveroso sottolineare, invece, la competenza, la correttezza ed anche l'umana gentilezza che abbiamo la fortuna d'incontrare nei nostri ospedali".

