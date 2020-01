Ginecologo condannato per morte dopo 20 mesi di una neonata: ribaltata sentenza di primo grado

Un ginecologo è stato condannato in appello a 9 mesi di reclusione per omicidio colposo e a 300mila euro di provvisionale nei confronti dei genitori di una bimba morta dopo 20 mesi dal parto a novembre 2012 nell'ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. La sentenza di secondo grado ha ribaltato l'assoluzione celebrato in rito abbreviato. Secondo la ricostruzione, il ginecologo era presente durante il travaglio e il parto, che non fu cesareo. Il cordone ombelicale però aveva fatto alcuni giri attorno al collo del neonato e quindi venne alla luce in anossia. Questo causò gravissime lesioni neurocerebrali, che portarono anche la broncopolmonite causa della morte. Un altro processo è in corso di appello per i due ginecologi di guardia nel reparto di maternità quando nacque la bambina, uno condannato e uno assolto.

