Mucca pazza, sospetti per un 70enne morto a Empoli

Mucca pazza, un termine che da tempo non si sentiva più in giro dopo le cronache di fine scorso millennio. Il ritorno di questa patologia si potrebbe essere verificato all'ospedale di Empoli per un 70enne del comprensorio del cuoio. L'uomo è deceduto nelle ultime ore proprio al nosocomio San Giuseppe. Lo riportano le cronache locali. Il sospetto dovrà essere acclarato dopo gli esami sui tessuti e sugli organi interni.

Dall'Asl Toscana Centro fanno sapere che il riscontro diagnostico avrà risposte non prima di un mese. Per cui il dubbio rimarrà nell'aria ancora per un po'.

Mucca pazza, di cosa si tratta

Il morbo della mucca pazza nella letteratura scientifica si chiama encefalopatia spongiforme bovina. Si fa risalire la scoperta della malattia a un caso in Inghilterra del 1986, anche se da anni si rincorrono le fake news sull'argomento.

Si tratta tipo di un proteina che inizia a riprodursi da sola e crea un'encefalopatia, andando quindi a intaccare il cervello delle persone.

Mucca pazza, un altro caso sospettato nel 2019

Il 5 maggio 2019 una donna di 59 anni è morta a Ravenna e per il caso circa 40 persone furono iscritte nel registro degli indagati tra medici e infermieri. La malattia venne curata come una polmonite già il 7 aprile. Il ritorno al pronto soccorso andò di pari passo col peggioramento della situazione. Il primo maggio la donna entrò in coma, il 5 non ci fu più nulla da fare. A dicembre i risultati dell'autopsia smentirono la presenza del morbo della mucca pazza. Fu in realtà una rara encefalite accompagnata da broncopolmonite.

