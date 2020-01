Una senzatetto di 69 anni, originaria della Romania, è stata trovata morta in via Kyoto a Firenze, in zona Gavinana. Polizia e sanitari inviati dal 118 sono giunti sul posto. La donna era a terra, in un giaciglio di fortuna. Non sono stati trovati segni di violenza. Non sono ancora note le cause del decesso né il tempo passato dalla scomparsa al ritrovamento. È stata disposta l'autopsia dal pm Fabio Di Vizio.

