Navetta Montespertoli, si amplia il servizio: le novità

Si amplia il servizio navetta che collega quasi tutte le frazioni di Montespertoli e che da Gennaio sarà attivo anche il martedì pomeriggio.

Aumentare il servizio di trasporto pubblico fa parte delle scelte strategiche dell'Amministrazione Comunale e per il 2020 il servizio interno è stato ampliato al martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.00 con ben 5 fermate nel capoluogo.

La navetta quindi funzionerà il martedì per tutto il giorno e il venerdì solo la mattina.

"Per noi è fondamentale garantire possibilità di spostamento tra le frazioni e il capoluogo per permettere a tutti i cittadini di poter usufruire di servizi pubblici e esercizi commerciali. Era un primo impegno che ci eravamo presi e che abbiamo onorato" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

La partenza da Lucardo la mattina alle 7.45 poi Fornacette, San Pancrazio, Lucignano, San Quirico, Montegufoni, Baccaiano, arrivo a Montespertoli alle 8.20 dopodichè continua il giro nelle frazioni per ritornare nel capoluogo per ben sette volte in tutta la mattinata del martedì e del venerdì.

Nel pomeriggio del martedì stesso giro con partenza da Lucardo alle 15.

Per migliorare la comunicazione verso gli utenti nei prossimi giorni verrà installato un cartello in prossimità delle fermate con tutti gli orari della navetta.

Gli orari saranno anche consultabili negli esercizi pubblici del Capoluogo e delle frazioni e online sul sito del comune.

Il costo del biglietto è di 1.30 € ed è possibile acquistarlo direttamente a bordo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

