Non possono pagare l'affitto, famiglia sfrattata dalla parrocchia

Non potevano pagare l’affitto e per questo sono stati sfrattati dalla parrocchia dove vivevano nel Pistoiese. A riportare la notizia è stato “Il Tirreno” a cui la madre di due figli ha rilasciato le proprie dichiarazioni.

Dal 1992 lei ed il marito vivevano con due figli nella canonica e oltre a pagare l’affitto regolarmente si occupavano del catechismo e delle altre attività della chiesa. Nel 2005 il marito ha perso il lavoro ma fine al 2010 sono riusciti a pagare. Il parroco di allora, don Giacomelli, gli consigliò di scrivere alla curia per informarli della loro situazione economica e familiare.

La famiglia non ha mai ricevuto risposta da loro ma sostiene di essere stata tranquillizzata dai 2 vescovi incontrati. Il problema arrivò quando la figlia venne ricoverata in ospedale, il figlio perse il lavoro e la madre non fu più in grado di lavorare per problemi di salute.

All’arrivo del nuovo parroco, don Maurizio Andreini, la famiglia gli ha spiegato la loro situazione e lo ha rassicurato sui pagamenti. Tuttavia, dopo poco tempo, si sono visti recapitare una lettera del parroco stesso che chiedeva l’affitto mensile e gli arretrati per poi essere sfrattati pochi giorni fa. La famiglia è attualmente seguita dalla Caritas mentre la curia cerca di risolvere la situazione senza mettere nessuno in strada.

