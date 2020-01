Ferraris-Brunelleschi invitato a Firenze per la Notte della Classicità

È stato un successo la partecipazione degli alunni dell’I.I.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli alla Notte Nazionale della Classicità presso il teatro “Ottavio Rinuccini” a Firenze, su invito del Liceo Classico Machiavelli.

Il connubio tra i due Istituti con indirizzi all’apparenza così diversi, si è dimostrato vincente, il legame che li unisce è la passione per il teatro. Questo dimostra in maniera evidente che anche negli Istituti Tecnici c’è molta vitalità e sono popolati da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola. Questo dovrebbe far riflettere l’opinione pubblica e contribuire a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano: il teatro.

Gli studenti Samuele Bitossi, Massimiliano Bollini, Lorenzo Cavallaro, Pietro Cinelli, Claudia Corvaglia, Marcello Garinei, Dario Lassi, Irene Lupi, Sara Migliori, accompagnati dalle docenti Silvia Desideri, Laura Moroni e Teresa Zuffanelli, hanno presentato la performance Primo Levi. Il chimico, il testimone, lo scrittore. “Una differenza percettibile”, regia M. Simona Peruzzi.

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli

