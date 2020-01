Sicurezza Pontedera, Confcommercio: "Imprenditori di Gello esasperati"

“E' stato un incontro molto proficuo e assai utile per mettere in chiaro i tanti problemi di questa zona, a partire proprio da quello fondamentale della sicurezza” - non ha dubbi di sorta Alessio Giovarruscio coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, al cospetto di un nutrito numero di imprenditori della zona di Gello: “Siamo in presenza di una costante emergenza furti alla quale è necessario dare una risposta immediata, perché gli imprenditori sono giustamente esasperati e in molti casi persino spaventati, e questo è francamente inaccettabile. Al di la delle singole misure che ciascun imprenditore già adotta o intende adottare in futuro, singolarmente o collettivamente, richiediamo un intervento deciso e programmatico di forze dell'ordine e della polizia sulla zona industriale di Gello. Per questo, lavoriamo ad un documento da presentare in Prefettura, sottoscritto dagli imprenditori e dalla stessa amministrazione comunale che in questa occasione, con il vicesindaco Alessandro Puccinelli e l'assessore Mattia Belli, ha offerto la più ampia disponibilità”.

“Siamo pronti a supportare in tutto gli imprenditori della zona di Gello e a svolgere il necessario e fondamentale ruolo di coordinamento, così come il nostro ruolo prevede e come ci è stato espressamente chiesto nel corso dell'assemblea” - questo il commento della responsabile Valdera di Confcommercio Valentina Savi: “Ringraziamo l'amministrazione comunale per la presenza e per gli interventi che ha programmato di fare in ordine alle nuove telecamere, all'illuminazione, alle strade e agli arredi urbani”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

