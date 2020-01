'Quel Genio di un mio amico'”, girate a Figline alcune scene del film

Ha fatto tappa anche a Figline la troupe di "Quel genio del mio amico", la nuova pellicola firmata dal regista fiorentino Alessandro Sarti, dedicata a Leonardo Da Vinci e patrocinata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Mentre mancano poche scene alla conclusione del film, sono state ultimate le riprese a villa Casagrande (Figline), una location d'eccezione che risale al ‘400 e che è appartenuta alla famiglia Serristori. Il film (produzione indipendente) racconta una commedia fantastica, con l’obiettivo di rendere omaggio al genio di Leonardo a 500 anni dalla sua morte.

A dare il primo ciak alle riprese sul territorio è stata la Sindaca Giulia Mugnai, che ha incontrato il cast del film (70 persone, tra attori, comparse e troupe) durante la prima giornata di riprese. Tra loro ci sono anche degli attori figlinesi: Piero Torricelli, tra gli attori protagonisti nel ruolo di Zoroastro (collaboratore di Leonardo da Vinci), Nadia Capanni (amazzone), Vanni Baldini (consigliere di Lorenzo il Magnifico), Moreno Porronchi (aiutante) e Francesca Fiorazzo (madonna fiorentina).

È Sergio Forconi, invece, il protagonista, che ha recitato insieme tanti nomi noti del mondo del cinema e dello spettacolo, come Athina Cenci, Daniela Morozzi, Rosanna Susini, Katia Beni, Alessandro Riccio, Alessandro Calonaci, Bruno Santini, Jerry Potenza, Piero Torricelli, Renato Raimo, Giovanni Lepri, Alessandro Gelli, Wiki Pedro, Filippo Tassi, Luigi Ragoni, Mattia Boschi, Giuditta Niccoli, Martina Tarducci, Lorenzo Andreaggi, Isabella Vezzosi, Toni Gamberale, Nadia Capanni, Francesca Fiorazzo, Francesco Tona, Alessandro Tassi, Gianni Giannini e molti altri ancora.

Oltre che dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, il film (che uscirà nelle sale a metà 2020) è patrocinato anche dal Consiglio Regionale della Toscana e da tutti i comuni che sono coinvolti nelle riprese. Hanno collaborato anche il Corteo storico di Pontassieve e tanti gruppi storici toscani. La pellicola, inoltre, contribuirà a sostenere i bambini di Cure2Children Onlus.

"Ringrazio la Sindaca per la collaborazione e la signora Claudia Luccio per averci messo a disposizione, per un’intera settimana, Villa Casagrande, un posto davvero ricco di storia e adattissimo per il nostro film – ha detto il regista Sarti - . Per noi è stato davvero importante poter girare delle scene in una location d'eccezione come questa”.

“Assistere all’inizio delle riprese del film sul territorio è stato come essere catapultati nel passato – ha commentato la Sindaca Mugnai -. Sono molto contenta che le riprese di una pellicola che finirà sul grande schermo abbiano toccato anche Figline, perché sicuramente contribuirà a valorizzare il territorio. Ringrazio quindi il regista e invito tutti a guardarsi intorno perché, per le strade del centro, potrebbero apparire madame e messeri in abiti d’epoca oppure Leonardo Da Vinci in persona”.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno

