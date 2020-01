Rubano nelle boutique di lusso di Forte dei Marmi, identificati e denunciati in 4

Un uomo e tre donne di origine cubana e residenti in Lazio sono stati denunciati dai carabinieri di Forte dei Marmi. Sarebbero colpevoli di furti, tentati e riusciti, su due boutique di lusso della città versiliese. Mentre due distraevano i dipendenti per un acquisto che non sarebbe mai andato in porto, gli altri portavano via delle pellicce in borse schermate per eludere il sistema antitaccheggio. Il valore della refurtiva del colpo riuscito è di 12mila euro. Così non è stato possibile invece per una boutique di pelletteria, per due borse da 5mila euro. Erano infatti stati scoperti dai dipendenti. Gli impianti di videosorveglianza hanno permesso l'identificazione e la denuncia in stato di libertà.

Tutte le notizie di Forte dei Marmi