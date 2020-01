Scippata a Firenze, 86enne cade e si frattura spalla

Un altro scippo a Firenze. Questa volta la vittima è una donna di 86 anni, che nello strappo della sua borsa è caduta e si è fratturata la spalla. L'episodio è accaduto ieri a intorno alle 11 in via dei Gerani all'Isolotto. Alla scena ha assistito anche un testimone.

Dalle ricostruzioni sembra che un giovane abbia sorpreso la donna alle spalle per sfilarle la borsa che aveva a tracolla, facendole perdere l'equilibrio, poi è fuggito a piedi. L'anziana nel frangente è caduta, ha iniziato a gridare aiuto, è stata soccorsa da alcuni passanti e poi dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura per cui dovrà essere sottoposta a intervento chirurgico. Nella borsa aveva documenti e alcune centinaia di euro in contanti. Sull'episodio indaga la polizia.

