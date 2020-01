"Stop a attacchi sessisti": l'appello della Commissione Pari Opportunità

Donne vittime di odio, che scorre e si alimenta anche grazie al circuito web. Tanto che la commissione regionale Pari Opportunità, nell’ultima seduta, ha affrontato “la preoccupante deriva” di attacchi maschilisti e rivolgendosi “in particolare alle stesse Istituzioni” chiede di “contrastare con forza” certi comportamenti che prendono piede soprattutto nei social.

Il punto è quello che la presidente, Rosanna Pugnalini traccia con riferimento al prolificare di “attacchi sessisti rivolti alle donne anche e soprattutto quando queste ricoprono incarichi istituzionali: si incita all’odio cercando di sminuire e offendere la figura femminile”.

La Commissione, assicura Pugnalini, “continua la propria battaglia culturale per il superamento delle discriminazioni e stereotipi di genere ed esprime la propria vicinanza a tutte le donne oggetto di queste aggressioni”. Il tema infatti si lega al fatto che “queste vicende nella società italiana non sono contrastate a sufficienza e trovano anche in ambito locale terreno fertile”. Di qui l’appello rivolto all’intera società.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

