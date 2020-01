Studente schiaffeggiato ritorna a scuola, professore assente

È rientrato a scuola lo studente 15enne schiaffeggiato da un professore lo scorso 17 gennaio. Il ragazzo, studente di un istituto professionale di Firenze, non avrà contatti con il professore, come richiesto dai genitori nei giorni scorsi. Il padre ha accompagnato di persona il giovane e lo ha fatto entrare in classe, assicurandosi che il docente nell'occhio del ciclone non fosse presente a lavoro. La querela da parte del legale della famiglia sarà presentata prossimamente per abuso dei mezzi di correzione e lesioni personali. Qui la ricostruzione della vicenda.

