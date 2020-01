Tenerezze, drammaturgia a filiera corta al Cirkoloco

Parte questo fine settimana a Firenze la rassegna teatrale “Tenerezze” al Cirkoloco, con lo spettacolo "Dora, Schreber e i Topi" - Tre casi che hanno fatto la storia della psicoanalisi. Lo spettacolo mette in scena tre personaggi, tre casi clinici di Freud, portando le forze dirompenti di una psicopatologia che rappresenta l’umano nei suoi eccessi, spaesamenti e deliri, un umano perso nel labirinto della propria mente e della propria anima. Il nostro. Dagli intrighi familiari di Dora, alle ossessioni battenti dell’Uomo dei topi, alla paranoia mistica del presidente Schreber. Il testo di Chiara Guarducci è diretto ed interpretato da Laura Cioni con gli dggetti di scena di Olimpia Bogazzi

Lo spettacolo è il primo dei sette appuntamenti che compongono il ricco programma di (Te)nerezze_drammaturgia a filiera corta, la rassegna teatrale negli spazi del Cirkoloco, in collaborazione con Arci Firenze e Bottega del Tempo.

“Abbiamo chiesto a 7 artisti di condividere con noi un momento del loro percorso – spiegano i curatori della rassegna - Uno spettacolo e un laboratorio formativo dove sperimentare pratiche di scrittura e di scena. La scelta più naturale è stata quella di incontrare artisti del territorio, che avessero una vocazione autoriale e una connessione profonda con ciò che raccontavano. Qualcuno che avesse fatto della parola il proprio punto di forza e avesse quella necessità di condividere che pensiamo sia il primo presupposto del fare teatro”.

Ecco come siamo arrivati al Festiavl “Tenerezze”, chiamato così prima di tutto perché il luogo che lo ospita, il Cirkoloco, è un luogo tenero, delicato e fragile nel suo esistere, ma forte e affettuoso quando ci capiti dentro e poi perché pensiamo che la tenerezza abbia molto a che fare con l’empatia, ma sia qualcosa di più: non solo sentire insieme all’altro, ma volergli bene proprio così, anche nel fallimento e nell’inadeguatezza. Il Cirkoloco, affiliato ad Arci Firenze, è un bar sociale che si occupa di inserimento lavorativo di persone con disagio psichico, un locale antifascista, antirazzista, antisessista e plastic free, che all’interno della palazzina ExFila svolge la sua attività di promozione culturale.

Per “Tenerezze” da Gennaio a Maggio ogni autore proporrà uno spettacolo e terrà un laboratorio di scrittura in due o tre incontri secondo il suo modo di guardare ed indagare la scena. Saranno “esperimenti di drammaturgia condivisa” dove i partecipanti potranno confrontarsi con i diversi aspetti della scrittura per il teatro, il monologo, il dialogo, la narrazione, l’adattamento, l’atto creativo, la scrittura scenica. Il percorso potrà essere fruito a moduli secondo le proprie inclinazioni oppure nella sua interezza. Chi seguirà tutto il corso avrà la possibilità di mettere in scena il proprio lavoro all’interno di un evento finale che chiuderà Tenerezze nel mese di Maggio a cura di Francesco Mancini, Alessio Martinoli e Giulia Vannozzi.

Il corso di scrittura in sette moduli “Esperimenti di drammaturgia collettiva”sarà tenuto da Chiara Guarducci, Francesco Mancini, Alessio Martinoli, Giulia Vannozzi, Adelaide Mancuso, Francesco Ferrieri e Daniele Giuliani.

Durante il corso ci approcceremo alla scrittura teatrale, sperimentando le sue forme: il monologo, il dialogo, la narrazione, l’adattamento. Indagheremo l’atto creativo e faremo esercizi pratici per allenarsia a scrivere da diversi punti di vista. Chi seguirà più di un modulo avrà la possibilità di mettere in scena i propri testi nella serata conclusiva della rassegna Tenerezze.

L’iscrizione al corso dà accesso agli spettacoli al biglietto ridotto di 5€. Costo frequenza singolo modulo 30€. Frequenza mensile 50€. Il corso si terrà tutti i lunedì a partire dal 20 gennaio, dalle 20 alle 23 al Cirkoloco (presso la Palazzina Exfila, Via Mons. Leto Casini 11, zona Gignoro)

Per info e iscrizioni: giulia_vannozzi@yahoo.it |3332793495

Per il calendario con la programmazione completa: www.facebook.com/events/730747860769675/

Ogni sera dalle 18.30 aprirà il bar. Gli spettacoli inizieranno alle 21.00. Ingresso 10 euro con tessera Arci, Uisp, Legambiente, Slowfood

Fonte: ARCI - Comitato territoriale di Firenze Ufficio Stampa

