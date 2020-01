A Cutigliano, nel comune di Abetone Cutigliano, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3 alle 20.04. La scossa ha avuto epicentro a una profondità di 11 km, nei pressi di via delle Pasture e del torrente Lima, in una zona montuosa. Non si segnalano danni né feriti al momento.

