Toscana Atletica Empoli, Matilde Carboncini campionessa regionale Allieve

Matilde Carboncini continua a collezionare trionfi, anche nella categoria Allieve, nella quale è passata da quest'anno.

Ai campionati regionali di prove multiple indoor a Firenze, disputati lo scorso fine settimana è riuscita a conquistare il titolo regionale allieve, nonostante una buona parte delle sue avversarie fossero allieve del secondo anno e dunque un anno più grandi di lei.

Le cinque gare del pentathlon hanno visto Matilde Carboncini primeggiare nei 60hs (8.80) e nel salto in lungo (5.22). Due anche i secondi posti, nel salto in alto (1.53) e nel lancio del peso (9.59). Terzo posto negli 800 (2:43.41).

Buona prestazione anche per Rosita Paoli, che ha ottenuto un buon ottavo posto regionale. Risultato che assume ancora più valore se si considera che anche lei è al primo anno da allieva.

Nelle gare di caccia al minimo per il campionato nazionale assoluti, bei risultati anche per Elena Varriale, prima nel lancio del peso con 11.86, Erin Ackon seconda nel salto triplo con 10.78 e Gaia Pianigiani seconda nel salto in alto con 1.67.

Fonte: Toscana Atletica Empoli - ufficio stampa

