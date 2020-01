Tre denunce per invasione di edificio a Pisa

Tre persone sono state denunciate per invasione di edificio a Pisa. Un 34enne di origini senegalesi, un 27enne di origini tunisine e un 51enne di origini marocchine - tutti pregiudicati e senza fissa dimora - sono stati sorpresi dalla polizia nella mattinata di oggi, martedì 21 gennaio, all'interno di uno stabile in abbandono in viale Bonaini al civico 101. Un residente della zona aveva segnalato agli agenti il palazzo come luogo di bivacco. Per due dei tre è stata avviata la pratica di espulsione dall'Italia, dato che erano irregolari sul territorio nazionale.

