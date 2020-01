UniFi a Figline per uno studio su polveri sottili e fonti inquinanti

È stata posizionata davanti ai Giardini Dalla Chiesa di Figline, nei giorni scorsi, una centralina mobile, grazie alla quale l'Università degli Studi di Firenze sta effettuando dei campionamenti, che serviranno a raccogliere dati utili ad orientare le future politiche ambientali per migliorare la qualità dell'aria.

“A Figline sono in corso alcuni studi di approfondimento, a cura dell’Università di Firenze, finalizzati ad individuare le principali sorgenti del particolato - spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini -. Oltre alle rilevazioni iniziate a marzo 2019, che andranno avanti fino a marzo 2020 per fotografare la situazione stagione per stagione, è in corso un ulteriore campionamento, funzionale ad avere dati più completi possibile anche dal punto di vista orario e chimico sulle fonti di inquinamento territoriale. Lo scopo finale è appunto individuare le principali fonti emissive di agenti inquinanti e consentire alle Istituzioni competenti di adottare le misure più adatte alla situazione del territorio di riferimento”.

I campionamenti in questione rientrano nel progetto di ricerca Patos3, finalizzato a conoscere la distribuzione spaziale dei livelli di concentrazione delle polveri sottili (PM10 e PM 2.5) nell'aria, in zone rappresentative della Toscana. A portare avanti il progetto, finanziato dalla Regione Toscana e supportato dai Comuni interessati dalle rilevazioni, è l'Università di Firenze, che entro marzo completerà le sue rilevazioni allo scopo di identificare la composizione chimica e l’origine del PM10, individuandone e quantificandone le sorgenti (naturali o antropiche) e tenendo conto delle variabili climatiche e temporali, oltre che delle peculiarità locali. La raccolta e l'elaborazione dei dati - che saranno pronti entro l'estate e consegnati alla Regione Toscana - saranno utili per valutare e indirizzare al meglio le politiche (di mitigazione, di risanamento e di mantenimento) di intervento sulla qualità dell'aria.

