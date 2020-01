Usano un'auto come ariete e smurano bancomat a Castelfiorentino: colpo nella notte

Hanno usato l'auto come ariete e un furgone per caricare il bancomat della galleria del centro commerciale Unicoop di via Leonardo da Vinci a Castelfiorentino. Il colpo è andato a segno ieri sera, intorno alle ore 22.45. La notizia è stata data dal quotidiano la Nazione. Il commando, circa 6 persone a volto coperto, è riuscito poi a fuggire. Al momento non è ancora stato quantificato l'ammontare della refurtiva, ma i danni alla struttura sono importanti. A segnalare il furto ai carabinieri è stato un residente che ha sentito il gran fracasso e poi affacciatosi alal finestra ha visto i ladri fuggire via. Tutto sarebbe stato ripreso anche dalle telecamere che ora sono al vaglio degli inquirenti. I sei erano a bordo di un furgone e di un'Alfa, risultata rubata in un concessionario viareggino nei giorni scorsi. Proprio questo dettaglio collegherebbe il fatto a ciò che è avvenuto qualche decina di minuti prima a Bassa di Cerreto Guidi, dove ignoti hanno tentato di rubare nella filiale di Bassa della Cassa di risparmio di Volterra in piazza Montale.

Tutte le notizie di Castelfiorentino