Use vince ancora, Marchini: "Ottimi anche i singoli"

La terza vittoria consecutiva del nuovo anno mette il sorriso ad Alessio Marchini. Anche se il compito di un allenatore è sempre quello di lavorare e cercare cosa non è andato per migliorare ancora, il tecnico preferisce mettere in evidenza le tante cose positive che l'Use Computer Gross ha fatto nella trasferta vittoriosa di Torrenova, seconda centrata in Sicilia dopo quella del 7 dicembre a Capo d'Orlando. "Abbiamo giocato una bella partita - attacca il coach - siamo andati molto bene in attacco sin dall'inizio ed abbiamo sempre tenuto in mano l'inerzia. C'è stata continuità per tutti e quaranta i minuti ed anche questo è un passo in avanti importante che abbiamo confermato dopo quanto fatto con Montecatini il turno precedente. Magari potevamo chiuderla prima perchè, come abbiamo visto, poi si rischia di vanificare il tutto, ma nel finale i ragazzi sono stati bravi a gestire le situazioni ed a portare a casa la vittoria. Anche a livello individuale ci sono state ottime prestazioni, da Perin a Giannini, da Caceres a Gaye". "Come avevo detto alla vigilia - prosegue - giocare ora con Torrenova non è facile. Anche l'ambiente non è semplice, al di là del fatto che abbiamo ricevuto una bella accoglienza da parte della società, sono palazzetti dove c'è tanto entusiasmo da parte del pubblico e nei quali giocare non è facile, specie alla fine come accaduto a noi. Questo aumenta i meriti dei ragazzi".

Ed ora si riprende a lavorare, obiettivo Valsesia che sabato sera sarà al Pala Sammontana. "Squadra non facile da affrontare - chiude Marchini - per noi è una partita molto importante sia perchè vogliamo allungare la striscia positiva, sia perchè precede un ciclo di ferro che poi avremo, un mese con tre trasferte a San Miniato, Firenze e Palermo con la sosta in mezzo. Quindi bisogna essere subito concentrati per prepararla al meglio".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

