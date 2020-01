Acquedotto Sant'Andrea, lavori per 640 metri di tubature a San Gimignano

La qualità di un servizio non si misura soltanto sugli standard delle aree urbane: l’obiettivo di un gestore deve essere quello di garantire buoni livelli di efficienza e continuità su tutto il territorio di propria competenza, compresi i piccoli centri abitati. Ed è con questa logica che Acque ha iniziato nei giorni scorsi, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, un importante intervento tra Sant’Andrea e Ulignano, nel comune di San Gimignano. Si tratta dei lavori per la sostituzione di 640 metri di condotta idrica passante lungo la Strada Provinciale 127, che hanno lo scopo di migliorare il servizio per le utenze della zona ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete piuttosto datato.

Non solo: dall’intervento ci si attende anche un potenziamento del servizio, con vantaggi in termini di approvvigionamento idrico per la zona circostante. La nuova tubazione sarà infatti realizzata in ghisa sferoidale (materiale più resistente rispetto a quello delle condotte di “vecchia generazione”) e avrà un diametro maggiore rispetto a quella attuale. Nello specifico, i lavori interesseranno l’ultimo tratto del ramo di Strada Provinciale che unisce il capoluogo con Sant’Andrea. Oltre al completo risanamento dell’infrastruttura le attività comprenderanno anche il rifacimento degli allacci d’utenza e poi, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, la riasfaltatura del tratto di strada interessato dai cantieri.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, nei tratti interessati dai lavori è stato istituito (e vi rimarrà fino al completamento dell'intervento) il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. Per limitare i disagi, sarà utilizzato un “cantiere mobile”, un cantiere cioè che avanzerà gradualmente per tratti di circa 50 metri alla volta.

Salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, l’intervento dovrebbe terminare entro il prossimo aprile, e come detto garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti. I lavori sulla Strada Provinciale 127 comportano un investimento di circa 120mila euro e si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di San Gimignano, allo scopo di ammodernare l’acquedotto cittadino.

Fonte: Acque Spa

