Al Quaranthana, si inaugura la mostra Einfühlung dell’artista Waldon

Il 24 gennaio alle ore 21, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato, si inaugura la mostra Einfühlung dell’artista Waldon.

Einfühlung è un termine tedesco intraducibile, solitamente presentato come ‘empatia’ o ‘simpatia simbolica’, (la traduzione letterale che più gli si avvicina anche se inadeguata è «immedesimazione»), per lo storico d'arte T. Lipps, l’arte viene vista come l’immedesimarsi del sentimento nelle forme naturali, a causa di una profonda consonanza o simpatia tra soggetto e oggetto. L’uomo attribuisce bellezza alle forme nelle quali riesce a trasferire o proiettare il proprio senso vitale. Il godimento estetico è pertanto godimento oggettivato di noi stessi. Atteggiamento che implica né più né meno, un ribaltamento nel campo dell'estetica. Invece di andare verso l'oggetto analizzandone la forma, bisogna partire dal comportamento del Soggetto e, di lì, affrontare la forma: affrontarla cioè dall'interno, considerandola come un'intenzione e non come un risultato.

Waldon al secolo Alessandro Scardigli, nato a San Miniato, diplomato al Liceo Artistico di Empoli si occupa principalmente di street-art in specifico di stencil-art e di murales pittorici, al momento è il responsabile dei progetti urbani dell'associazione FACTO e co-fondatore del collettivo artistico THE BLUE DISQUIET.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 6 marzo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e nelle sere di spettacoli della stagione 2019/20.

