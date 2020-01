Ambiente, Nardella: "Nuove caldaie gratis per le famiglie"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lancia dalla città gigliata un'idea ambiziosa e innovativa per l'ambiente. Quella di sostituire per tutte le famiglie fiorentine le vecchie caldaie. Da una prima stima risulta che in città ci siano circa 10mila impianti vecchi di almeno 15 anni.

"Come avevo preso un impegno sulle strisce blu gratuite, mi prendo un impegno sulle caldaie. Abbiamo calcolato circa 10.000 caldaie che abbiamo a Firenze con più di 15 anni. Sarà un investimento grossissimo, ci stiamo lavorando datemi un po' di tempo. Sarà una rivoluzione" che "spero di annunciare quest'anno. Saremo la prima città in Italia dove sarà possibile cambiare una caldaia gratis".

Nardella è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "L'inquinamento domestico inquina sei volte di più di quello del traffico. Sarà la grande rivoluzione green di Firenze. La mia idea è fare degli accordi con le banche che anticiperanno i soldi: la famiglia riceverà così tutto il rimborso della spesa, senza pagare interessi".

"Per me la battaglia sull'ambiente è una battaglia fondamentale, sarà la mia crociata da sindaco da qui ai prossimi quattro anni e mezzo. Il primo problema da aggredire è quello del riscaldamento domestico, è un tema di cui parlerò anche col presidente del Consiglio Conte che vedrò nei prossimi giorni. Firenze può diventare capofila di un piano straordinario". "Vedremo - ha fatto sapere - le nuove norme della legge di bilancio per capire a quanto ammonta il contributo dello Stato. Fino all'anno scorso ammontava al 65%, se venisse confermato come spero questo contributo da parte dello Stato il Comune può farsi carico insieme ad altri soggetti cofinanziatori del restante 35%. Faremo due avvisi pubblici: uno per individuare i partner aziendali che ci possono aiutare in questo lavoro di sostituzione delle caldaie, poi un altro per individuare i partner finanziari, cioè le banche che sposeranno il nostro progetto".

Il primo cittadino ha già messo al corrente l direttore della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che avrebbe espresso "interesse nel cofinanziare col Comune un'operazione del genere. Sarebbe il progetto più ambizioso mai realizzato in Italia", l'obiettivo è farlo "partire nel 2020, parliamo di circa 10mila caldaie da sostituire nell'arco del mandato. L'ambiente è una cosa seria, molti ne parlano, ma io voglio fare qualcosa di concreto, di rivoluzionario".

