Ruba in auto e spintona il proprietario che lo aveva scoperto: arrestato

Un 29enne di Monsummano Terme è stato arrestato per evasione dai domiciliari nella notte. I carabinieri lo hanno scoperto non in casa, come da prescrizione, ma nelle strade di Pieve a Nievole. È stato accompagnato di nuovo nel suo domicilio. A Uzzano invece i carabinieri di Pescia hanno arrestato un 27enne di Montemurlo. Il giovane è stato beccato a rovistare dentro un'Audi Q5 lo scorso 13 gennaio. Quando il proprietario del mezzo ha scoperto il ladro, è stato spintonato da lui prima della fuga. I militari lo hanno trovato e arrestato, adesso è ai domiciliari.

Tutte le notizie di Uzzano