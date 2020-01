Atletica Sport Toscana ad Ancona, ottimi risultati da Masotti e Toccafondi

Inverno è tempo di indoor e, messe in archivio le festività, Acsi Atletica Sport Toscana è già al lavoro su questo fronte. L’occasione è stata nel weekend appena trascorso il meeting di Ancona nell’impianto al coperto del capoluogo marchigiano. In gara con la divisa bianco-azzurra: Vittoria Masotti sui 60m con il tempo di 8’’26 in una bellissima gara finita in accelerazione solitaria segna il proprio miglior tempo con oltre un secondo di personale rispetto all’anno passato; sempre Vittoria non fa di meno nei 200 metri dove ferma il cronometro a 28’’53 centesimi ma Vittoria non fa mancare il personale anche nella sua specialità il salto in lungo, dove in una uscita test della settimana scorsa a Parma migliora il suo personale di 40cm e arriva a 4m 91cm.

Martina Baldini dopo un anno lontano dalle competizioni, esordisce limando il personal best di 4 decimi e sfodera un 8’’19 sui 60 metri e non contenta migliora il personal best nei 200metri con il tempo di 27’79 centesimi. All’esordio nella categoria cadette per Sernissi Sofia anche lei migliora il personale di 4 decimi sui 60 metri e ferma il cronometro a 8’’71 centesimi. Ma la scossa in casa ACSI la conferma Sara Toccafondi che dopo il passaggio in prima squadra Acsi Italia e il passaggio al primo anno di categoria junior esordisce stabilendo due personali uno sugli 800 metri con il tempo di 2’20’75 e il giorno dopo sui 400 metri con il tempo di 1’00’29.

Sara conferma cosi il minimo per partecipare ai campionati italiani federali il 7-8-9 Febbraio prossimo sempre ad Ancona. Saranno in gara sabato e domenica prossima la squadra dell’ Acsi Atletica Sport Toscana affiliata FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali) dove 7 atleti si contenderanno il titolo italiano federale.

Fonte: Atletica Sport Toscana

