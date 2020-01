Studenti in difficoltà economiche, 60mila euro per due bandi UniPi

Sono stati pubblicati sul sito dell’Università di Pisa due bandi per l’assegnazione di contributi a favore di studenti in gravi difficoltà economiche, entrambi in scadenza il prossimo 17 febbraio. A disposizione ci sono un totale di 60.000 euro da assegnare, sino a esaurimento, in contributi di 1.500 euro ciascuno a iscritti all’Università di Pisa nell’anno accademico 2019/2020. Possono partecipare al bando studenti che si trovino in gravi difficoltà economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito familiare a disposizione. L’ISEE non deve superare i 18.000 euro.

Il primo bando, promosso direttamente dall’Ateneo, è rivolto agli iscritti a qualsiasi corso di laurea triennale e magistrale ed è disponibile al link https://www.unipi.it/index.php/servizi-e-orientamento/item/17114-bando-contributi-2019.

Il secondo bando è promosso dalla Fondazione Premi, borse di studio e provvidenze dell’Università di Pisa e ha delle limitazioni per quanto concerne gli aventi diritto, dovute a vincoli imposti dalla provenienza dei fondi su cui gravano queste borse. Tutti i dettagli sono descritti nel bando pubblicato al link https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/17117.

Fonte: Università di Pisa

