Personale del distaccamento di Cascina sta operando per l'incendio di un'auto nel comune di Cascina all’ingresso della Fi-Pi-Li all’altezza del distributore Pisa carburanti. Sul posto sono presenti i carabinieri per la regolamentazione del traffico che risulta molto rallentato per consentire l’operazione di soccorso.

