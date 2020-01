Cento anni fa nasceva Nilde Iotti, l'Anpi Santa Croce la ricorda con un incontro

La sezione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - A.N.P.I. - "Fernando Pistolesi" di Santa Croce sull'Arno ha organizzato, in occasione dei cento anni dalla nascita, dai quaranta dalla sua elezione alla carica di Presidente della Camera dei Deputati e a venti anni dalla sua morte, un incontro per ricordare NILDE IOTTI, una straordinaria figura di donna, partigiana, politica, una madre della Costituzione, una protagonista della storia delle Istituzioni Repubblicane.

Prima donna Presidente della Camera dei Deputati dal 1979 al 1992, rimanendo in carica per ben tredici anni come mai è più avvenuto. Impegnata anche nella causa europeista: fu vicepresidente dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (CSCE) e vice presidente del Consiglio d'Europa.

Entrò nella Resistenza come staffetta e operò nei "Gruppi di difesa della donna", nel 1946 fu eletta nell'Assemblea Costituente e nel 1948 fu eletta per la prima volta alla Camera nelle file del P.C.I.

Da sempre protagonista delle battaglie in difesa delle donne. Fu presidente dell'Unione Donne Italiane. Già nel 1955 propose una legge per istituire una pensione ed una assicurazione per le casalinghe. Partecipò, nel 1974, alla grande battaglia in favore del divorzio e l'anno successivo propose la legge sul diritto di famiglia e nel 1978 contribuì a fare approvare la legge sull'aborto e a difenderla nel referendum.

Compagna per tanti anni di Palmiro Togliatti.

Nilde Iotti ha rappresentato un altissimo esempio di rigore morale, di difesa e attaccamento inflessibili verso la Costituzione e di irremovibile rispetto delle istituzioni repubblicane, garante intransigente ma apprezzatissima da tutti del confronto libero e democratico, strenua sostenitrice dell'uguaglianza delle donne nella società si battè con grande passione per la loro emancipazione.

Sicuramente una delle donne più importanti della nostra Repubblica. Di lei si ricorda il rigore e la serietà, ma anche l'eleganza, la dolcezza e la sobrietà.

Un ringraziamento per la meritoria attività con la quale ce ne trasmette la memoria e gli esempi va alla Fondazione "Nilde Iotti", la cui attuale Presidente, l'On.le Livia Turco sarà ospite della Sezione ANPI di Santa Croce sull'Arno per parlarci di questa straordinaria figura di donna in un incontro che si svolgerà sabato 25 gennaio 2020, alle ore 10.30 presso la saletta U.U. Vallini della Biblioteca Comunale Adrio Puccini in Largo Delio Nazzi n. 3 (Palazzo Vettori) e che sarà coordinato dalla Prof.ssa Carla Zucchi.

Nel ricordare questa partigiana e madre della Costituzione la sezione A.N.P.I. contribuisce a rinnovare e trasmettere il grande valore della memoria, proprio nell'imminenza del giorno ad essa dedicato, e a riflettere sulla storia, sui suoi accadimenti e sui suoi personaggi per evitare ogni forma di dimenticanza o di deleteria indifferenza.

La cittadinanza è invitata e l'ingresso è libero.

Si allega il programma dettagliato.

Grazie per la cortese ospitalità

Osvaldo Ciaponi

Presidente della Sezione "F. Pistolesi"

SANTA CROCE SULL'ARNO

