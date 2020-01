Consiglio dei Giovani Certaldo, 1.975 ragazzi chiamati al voto

Il sindaco Giacomo Cucini ha indetto con ordinanza n. 2 del 21 gennaio 2020 la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio dei giovani del Comune di Certaldo, l’organo consultivo aperto a tutti i giovani dai 15 ai 27 anni, nato nel 2005 con lo scopo di favorire la cittadinanza attiva dei giovani e di coinvolgerli nelle scelte per il futuro del paese.

Le elezioni si terranno sabato 14 marzo 2020, nella Saletta di via 2 giugno, dalle ore 10 alle 22. E a partire da oggi fino al 20 febbraio 2020, tutti i giovani che sono residenti nel Comune di Certaldo e che abbiano compiuto i 15 anni di età e non abbiano superato i 27 anni alla data del 14 marzo 2020, potranno anche presentare la propria candidatura, con liste, per essere eletti. Sono 1975 i giovani certaldesi che hanno i requisiti per votare e per potersi candidare. Gli eletti, va ricordato, non percepiscono indennità per ricoprire il ruolo.

L’elezione avviene sulla base di liste elettorali. I promotori di ogni lista debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Le liste devono essere presentate al Protocollo del Comune entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni (quindi entro il 20 febbraio 2020).

Il Consiglio dei Giovani sarà composto da 15 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista, resterà in carica due anni ed avrà il compito di tenere i contatti con i propri coetanei e farsi portatore di progetti e istanze del mondo giovanile.

Per tutte le informazioni utili e per il ritiro della modulistica che serve per la presentazioni delle liste, si può rivolgersi direttamente all’ufficio elettorale comunale in via Borgo Garibaldi 37 (0571 661225), orario da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì anche 15.30 - 18.30.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo